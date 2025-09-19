Управление СледКома по Владимирской области сообщает о расследовании уголовного дела в отношении директора управляющей компании в городе Карабаново. Его подозревают в оказании услуг, не

Управление СледКома по Владимирской области сообщает о расследовании уголовного дела в отношении директора управляющей компании в городе Карабаново. Его подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 10 августа, в многоквартирном доме на Западной, на девочку семи лет упало стекло в подъезде. Она выходила вместе с бабушкой на прогулку. На фрамуге, расположенной над входной дверью,