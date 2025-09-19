В трех школах Гусь‑Хрустального полностью обновили пищеблоки, установив современное кухонное оборудование. Это позволит обеспечить учеников горячим и качественным питанием в

В трех школах Гусь‑Хрустального полностью обновили пищеблоки, установив современное кухонное оборудование. Это позволит обеспечить учеников горячим и качественным питанием в соответствии с санитарными нормами. Об этом рассказал депутат ГосДумы от Владимирской области Игорь Игошин. Капитальный ремонт проведен в общеобразовательных школах №4, №7 и №10. Персонал столовых в данных учреждениях полностью готов к работе с новым