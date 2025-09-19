ДТП произошло 18 сентября, около 11 дня, на повороте в посёлок Мстёра. КамАз с полуприцепом влетел в «Форд», который стоял на светофоре. По предварительной информации УМВД по Владимирской

ДТП произошло 18 сентября, около 11 дня, на повороте в посёлок Мстёра. КамАз с полуприцепом влетел в «Форд», который стоял на светофоре. По предварительной информации УМВД по Владимирской области, водитель КамАза с полуприцепом допустил наезд на стоящий на запрещающий сигнал светофора автомобиль «Форд Фокус». В результате аварии погибла пассажирка иномарки, водитель и другой пассажир “Форда”