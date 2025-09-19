Осенняя погода во Владимир придёт во вторник, 23 сентября. По данным Владгидрометцентра, в субботу, 20 сентября, температура днём поднимется до 18 градусов тепла, однако местами могут пройти

Осенняя погода во Владимир придёт во вторник, 23 сентября. По данным Владгидрометцентра, в субботу, 20 сентября, температура днём поднимется до 18 градусов тепла, однако местами могут пройти кратковременные дожди. В воскресенье, 21 сентября, воздух прогреется до +22 °С. Будет солнечно. В понедельник, 22 сентября, станет еще теплее – до +23 °С. Во вторник, 23 сентября,