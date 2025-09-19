Во Владимире на стадионе «Лыбедь» 19 и 20 сентября пройдут всероссийские соревнования по легкой атлетике. Ожидается участие около 300 спортсменов из более чем 14 регионов России, отметили в

Во Владимире на стадионе «Лыбедь» 19 и 20 сентября пройдут всероссийские соревнования по легкой атлетике. Ожидается участие около 300 спортсменов из более чем 14 регионов России, отметили в облправительстве. Участники поборется за призы мастеров спорта из Владимирской области. Начало состязаний 19 сентября в 11:00, 20 сентября – с 10:00. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! Фото: Федерация