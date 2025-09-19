Ведущая актриса Владимирского академического театра драмы Анна Лузгина прошла программу «Капитаны культуры», направленную на развитие управленческих навыков в театральной сфере.

Ведущая актриса Владимирского академического театра драмы Анна Лузгина прошла программу «Капитаны культуры», направленную на развитие управленческих навыков в театральной сфере. Программа проходила в Академии творческих индустрий «Меганом» и объединила 79 профессионалов из разных регионов России. Об этом поделилась пресс-служба арт-кластера «Таврида». Каждый из участников проекта является руководителем отделений Союза театральных деятелей РФ или претендентом на