Гости выставки смогут познакомиться с уникальными экспонатами, выполненными из капа и сувеля. 40 образцов представлены в экспозиции, в каждый из которых вложена душа мастера. Кап и сувель – это наросты на древесном стволе. Капом называют шишковатый округлый нарост, образованный спящими почками и измененными волокнами древесины. Сувель – болезнь дерева, связанная с нарушением развития годовых колец.