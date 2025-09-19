Об этом предупреждает Роспотребнадзор, подчеркивая, что не имеет отношения к этим действиям.

Во Владимире активизировались мошенники, которые под видом коммунальных служб рассылают жителям фальшивые уведомления о необходимости поверки счетчиков воды. Об этом Роспотребнадзор, подчеркивая, что не имеет отношения к этим действиям.Злоумышленники распространяют через почтовые ящики листовки, внешне похожие на официальные документы. Однако в них отсутствуют ключевые детали: адрес, ФИО собственника, номер лицевого счета и полная информация об организации. Вместо этого указан только номер телефона.Роспотребнадзор напоминает, что поверка счетчиков — обязанность собственника жилья. Сроки поверки указаны в паспорте прибора. Если паспорт утерян, информацию можно узнать в управляющей компании.