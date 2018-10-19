Более четверти века назад в 1992 году в системе МВД России появилось первое оперативно-техническое подразделение – Бюро специальных технических мероприятий.

Более четверти века назад в 1992 году в системе МВД России появилось первое оперативно-техническое подразделение – Бюро специальных технических мероприятий, которое позволило вывести расследование преступлений в сфере информационных технологий на новый уровень.За небольшой период времени данное подразделение достигло значимых результатов по линии противодействия всему спектру высокотехнологичных преступлений.Бюро оправданно гордится своими успехами и высоким профессионализмом личного состава.