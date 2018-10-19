Мероприятие «ГИБДД в защиту детей» направлено на снижение детского дорожно-транспортного травматизма...

С 22 по 28 октября 2018 года во всех округах города Москвы сотрудники Госавтоинспекции будут проводить мероприятия, направленные на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.В комплекс мероприятия включены профилактические занятия, проводимые в детских садах, школах и высших учебных заведениях с учащимися и их родителями; инструктажи с водителями и должностными лицами автотранспортных предприятий на тему перевозки детей, а также беседы с водителями о важности и необходимости применения детских удерживающих устройств.В рамках мероприятия дорожные полицейские напомнят родителям о необходимости обучения детей навыкам безопасного поведения во дворе и на дороге, расскажут о видах так называемых «дорожных ловушек».Также Госавтоинспекторы в форме викторин, флэшмобов и мастер-классов проведут беседы с учащимися, покажут видеоматериалы дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, которые происходят из-за несоблюдения детьми Правил дорожного движения.Мероприятие «ГИБДД в защиту детей» направлено на снижение детского дорожно-транспортного травматизма и обеспечение безопасности самой незащищенной категории участников дорожного движения.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81