Богатство, которое может свалиться в скором времени на Елену
Степаненко, не дает покоя Николаю Баскову. Золотой голос России ждет
интересного предложения от экс-супруги Петросяна.
Богатство, которое может свалиться в скором времени на Елену
Степаненко, не дает покоя Николаю Баскову. "Золотой голос России" ждет
интересного предложения от экс-супруги Петросяна.
Популярный исполнитель отметил свой 42-й день рождения в
студии программы "Привет, Андрей!". Компания подобралась теплая:
поздравить певца пришли, в частности, Филипп Киркоров, Нонна Гришаева, Елена
Воробей, Анастасия Волочкова и Таисия Повалий. С лучшими пожеланиями к артисту
обратилась и Елена Степаненко.
Именинник был в ударе и искрометно шутил. К примеру, Басков
вспомнил о публикациях в СМИ, где утверждается, что Степаненко скоро отберет у
Евгения Петросяна все совместно нажитое в браке имущество. "Лен, если ты
все отсудишь, тогда звони", – сказал
артистке Николай. Гости программы встретили предложение певца взрывом хохота.
Известно, что Елена Степаненко и Евгений Петросян подали на
развод. Сейчас супруги в суде делят нажитое за время брака имущество, которое
оценивается в 1,5 миллиарда рублей. Причиной развода, по некоторым данным,
стала связь юмориста с его помощницей Татьяной Брухуновой. Сам артист эти слухи
не комментирует, напоминает Teleprogramma.pro.
Виновник торжества, конечно, не лишил присутствовавших
возможности насладиться его чудесным голосом, исполнив любимые песни. Малахов
продемонстрировал добытые им в архивах редкие кадры с 16-летним Николаем. Дамы
сразу заметили, что волосы у Баскова в юности были темнее. Артист, не моргнув
глазом, заявил, что всегда покупал краску оттенка "натуральный блонд".