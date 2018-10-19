Богатство, которое может свалиться в скором времени на Елену Степаненко, не дает покоя Николаю Баскову. Золотой голос России ждет интересного предложения от экс-супруги Петросяна.

Богатство, которое может свалиться в скором времени на ЕленуСтепаненко, не дает покоя Николаю Баскову. "Золотой голос России" ждетинтересного предложения от экс-супруги Петросяна.Популярный исполнитель отметил свой 42-й день рождения встудии программы "Привет, Андрей!". Компания подобралась теплая:поздравить певца пришли, в частности, Филипп Киркоров, Нонна Гришаева, ЕленаВоробей, Анастасия Волочкова и Таисия Повалий. С лучшими пожеланиями к артистуобратилась и Елена Степаненко.Именинник был в ударе и искрометно шутил. К примеру, Басковвспомнил о публикациях в СМИ, где утверждается, что Степаненко скоро отберет уЕвгения Петросяна все совместно нажитое в браке имущество. "Лен, если тывсе отсудишь, тогда звони", – сказалартистке Николай. Гости программы встретили предложение певца взрывом хохота.Известно, что Елена Степаненко и Евгений Петросян подали наразвод. Сейчас супруги в суде делят нажитое за время брака имущество, котороеоценивается в 1,5 миллиарда рублей. Причиной развода, по некоторым данным,стала связь юмориста с его помощницей Татьяной Брухуновой. Сам артист эти слухине комментирует, напоминает Teleprogramma.pro.Виновник торжества, конечно, не лишил присутствовавшихвозможности насладиться его чудесным голосом, исполнив любимые песни. Малаховпродемонстрировал добытые им в архивах редкие кадры с 16-летним Николаем. Дамысразу заметили, что волосы у Баскова в юности были темнее. Артист, не моргнувглазом, заявил, что всегда покупал краску оттенка "натуральный блонд".