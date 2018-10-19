Авианосец Гарри Трумэн ВМС США впервые за последние 30 лет прошел через Северный полярный круг и оказался в Арктике. Боевой корабль двигается вдоль побережья Норвегии.

Авианосец "Гарри Трумэн" ВМС США впервые за последние 30 лет прошел через Северный полярный круг и оказался в Арктике. Боевой корабль двигается вдоль побережья Норвегии, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на флот Соединенных Штатов."Гарри Трумэн" вместе с другими кораблями восьмой авианосной группы принимает участие в учениях НАТО "Единый трезубец-2018".Атомный авианосец "Гарри Трумэн" относится к классу "Нимиц". Это огромный корабль: длина – 332 метра, ширина – 40 метров, водоизмещение – 88 тысяч тонн. Экипаж насчитывает свыше 3 тысяч моряков, плюс около 1,5 тысячи авиационных специалистов. На палубе и в ангарах корабля могут разместиться свыше 60 боевых самолетов и вертолетов.Всего на вооружении флота США стоят 10 авианосцев этого класса. Каждый стоит около 8,5 миллиарда долларов. Однако в будущем их должны заменить на новые корабли класса "Джеральд Р. Форд".