Для полноты комплекта не хватило только вибратора. Кажется, что разум окончательно покинул безнравственную балерину.

Для полноты комплекта не хватило только вибратора. Кажется, что разум окончательно покинул безнравственную балерину.Керчь прощается с невинно убитыми детьми и подростками. 17 гробов выставлено на главной площади города, где проходит панихида. Сегодня тут сердца и души всей страны – Россия скорбит, Россия плачет, Россия онемела.Но только не Анастасия Волочкова – она уже свое отгоревала, опубликовав накануне фотографию свечи на черном фоне и собрав лайки. Но жизнь ведь продолжается. И в тот момент, когда тела жертв мрази-убийцы опускали в землю, когда родители жертв рыдали, Волочкова устроила сексуальную фотосессию.И ладно бы, что она на снимке, как всегда, не одетая. Бог с ними, с набившими оскомину белыми розами, которые появляются на каждой фотографии Насти, – многие думают, что она даже в туалет с ними ходит. Возмущает интерьер с плетками и наручниками для игр cадо-мазо, на фото которого в день похорон детей позирует завернувшая в портьеру Волочкова. "Вибратора только не хватает", – возмущены таким цинизмом люди."Ты хоть бы наручники убрала из кадра в такой день Позорище! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Лицемерию нет предела. Самое главное – вовремя выставить пост с соболезнованиями, правда, Анастасия? Ничего, что сегодня похороны, погибших в Керчи, у Анастасии жизнь продолжается...", "Узбеку выговор! Наручники после себя не убрал!", "Когда Ваша дочь заходит к Вам в комнату и видит эти наручники, Вам не стыдно? Или туда заходят только мужики?", "Где высокие морали, христианка ты наша?", "Бедная дочь, ей наверно ее приятели весь этот кошмар рассказывают . . ордость за мать -это не про нее!" – справедливо пишут люди в комментариях.Интересно, до какого еще бесстыдства может дойти человек? Неужели алкоголь так затуманивает сознание? "Молчит Русь. Не дает ответа. Чудным звоном заливается колокольчик", – как сказал Гоголь.