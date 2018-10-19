Екатерина Андреева прокомментировала слухи о своем уходе с должности ведущей. По словам звезды, поклонникам не стоит переживать.

Екатерина Андреева прокомментировала слухи о своем уходе с должности ведущей. По словам звезды, поклонникам не стоит переживать.Екатерина уже более 20 лет является ведущей программы “Время” Первого канала. На некоторое время она оставила свой пост Кириллу Клейменову и уехала в тур по Южной Корее, и судя по ее Instagram она совсем не скучает по работе.Однако поклонников теледивы насторожило долгое отсутствие Андреевой на главной кнопке страны. Тут же появились слухи о ее изгнания с канала.Чтобы не множить сплетни кто-то из поклонников решился задать телеведущей вопрос напрямую в ее Instagram, мол, давно не видно в эфире, любимая наша Екатерина Сергеевна.Звезда не оставила любопытных фолловеров в неведении. “Такой вкус у начальников😂😂😂Я еще не ушла,пока работаю на "Орбитах" и огромная наша страна все-же видит меня,многие люди написали в Директ ,что даже купили тарелки спутниковые и настроили их на "Орбиту",а смотрят в 21 час.И еще в субботу буду на 1ом.Пока так🌸🌸🌸 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)”, – ответила звезда взволнованному поклоннику.Примечательно, что ситуацию на ”Первой” кнопке страны она прокомментировала впервые. Видимо, знаменитости сейчас не до корпоративных войн.Андреева находится в Сеуле. Она каждый день делится снимками в личном микроблоге. Знаменитости уже удалось примерить яркий национальный костюм, познакомиться с местными традициями, кухней, а также популярными в этой стране роботами – помощниками, которые убирают, умеют раздвигать шторы, включать телевизор и посудомоечную машину, а также могут выступать в качестве переводчика.