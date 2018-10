Компания Apple разослала в СМИ приглашения на очередную пресс-конференцию, которая намечена на вторник, 30 октября. Презентация пройдет не в штаб-квартире корпорации в Купертино, где месяц назад были показаны новые айфоны, а в Оперном театре Говарда Гилмана при Бруклинской музыкальной академии в Нью-Йорке.

Компания Apple разослала в СМИ приглашения на пресс-конференцию, которая намечена на вторник, 30 октября. Презентация пройдет не в штаб-квартире корпорации в Купертино, где месяц назад были показаны новые "айфоны", а в Оперном театре Говарда Гилмана при Бруклинской музыкальной академии в Нью-Йорке.Приглашения-открытки были подписаны словами There’s more in the making ("Готовится еще больше"), и при этом были исполнены в разных дизайнах. Что в Apple хотели этим сказать, понять сложно.Ожидается, что Apple покажет в конце месяца как минимум несколько новинок. Центральным анонсом, вероятно, станут планшеты iPad Pro 2018, которые оснастят "бескрайним" экраном (но без "челки"), TrueDepth-камерой с функцией распознавания лиц Face ID, портом USB-C вместо Lightning для быстрой подзарядки, а также магнитный коннектор для подключения клавиатуры и других периферийных устройств.Причем в iPad Pro будет применяться такой же чип обработки изображений, как в новейших смартфонах: iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR. Ожидаются две версии планшета: с диагональю дисплея 11 и 12,9 дюйма.Ждут от Apple и анонса "недорогого" варианта MacBook начального уровня. Ему прочат сканер отпечатков пальцев Touch ID, но тачбара — сенсорной полоски в верхней части клавиатура, как у старших "макбуков" — он не получит. В августе СМИ писали, что удешевленная 13-дюймовая модель будет похожа на актуальную модель MacBook Air, но рамки вокруг дисплея станут уже.”СМИ: iPad получат Face ID, USB-C и магнитный коннектор читайте такжеУделят внимание, по слухам, и мини-компьютерам Mac mini, которые не обновлялись уже больше четырех лет. По данным Bloomberg, новинка будет рассчитана на профессиональных пользователей. Её оснастят улучшенным процессором и накопителями с разными объемами памяти, что приведет к увеличению стоимости устройства.