На официальном сайте Apple открылся прием предварительных заказов на iPhone XR — одну из трех моделей новых смартфонов, презентация которых прошла 12 сентября. Упрощенная модель, оснащаемая 6,1-дюймовым ЖК-экраном и одинарной камерой, стоит примерно на на 20–30 тысяч рублей дешевле iPhone XS.

На официальном сайте Apple открылся прием предварительных заказов на iPhone XR — одну из трех моделей новых смартфонов, презентация которых прошла 12 сентября. "Упрощенная" модель, оснащаемая 6,1-дюймовым ЖК-экраном и одинарной камерой, стоит примерно на на 20–30 тысяч рублей дешевле iPhone XS.За версию iPhone XR с 64 ГБ памяти просят 64 990 рублей, с 128 ГБ — 68 990 рублей, с 256 ГБ — 77 990 рублей. Вариант с накопителем объемом 512 ГБ не предусмотрен. Доступные расцветки: белая, черная, синяя, желтая, коралловая и ярко-красная из серии (PRODUCT) RED.Большую часть товаров доставят с 26 по 29 октября. Некоторые модели отдельных расцветок и вариантов памяти обещают привезти через "1–2 недели", сказано на сайте компании.Старшие модели, 5,8-дюймовый iPhone XS и 6,5-дюймовый iPhone XS Max, вышли в России 28 сентября. В отличие от них, условно "доступный" iPhone XR оснащается не высококачественной OLED-матрицей (в Apple её называют Super Retina), а более простой ЖК-панелью (Liquid Retina) размером 6,1 дюйма с более разрешением — 1792х828. По габаритам эта модель занимает промежуточное место между XS- и Max-версиями.”iPhone XR: все о "доступном" айфоне, который дороже всех конкурентов читайте такжеПроцессоры (7-нм A12 Bionic) и "фронталки" у XS и XR одинаковые (7 мп f/2.2), но основная камера у "упрощенного" смартфона одна: 12-мегапиксельная с широкоугольным объективом f/1.8. В XS установлена двойная 12-мп камера с широкоугольным (f/1.8) и телеобъективом (f/2.4)