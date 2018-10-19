Эксперты госкомиссии по расследованию причин аварии ракеты-носителя Союз исключили версию саботажа при сборке и теперь склоняются к тому, что произошла непреднамеренная ошибка.

Эксперты госкомиссии по расследованию причин аварии ракеты-носителя "Союз" исключили версию саботажа при сборке и теперь склоняются к тому, что произошла непреднамеренная ошибка."Комиссии понятно, что повреждение произошло не специально", — пояснил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.По словам источника, скорее всего при соединении бокового блока и центрального сборщики случайно отступили от документации, что привело к повреждению датчика, отвечающего за отделение бокового блока в полете.11 октября при запуске с космодрома Байконур корабля "Союз МС-10" к Международной космической станции произошла авария. Ракета-носитель не смогла вывести космический корабль на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться. Спасательная капсула приземлилась в Казахстане. Все пилотируемые пуски к МКС приостановлены на время расследования.