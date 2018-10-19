Попытка обвинить Москву в якобы вмешательстве в выборы на Украине – это слепое подражание голословным обвинениям американских политиков.

Попытка обвинить Москву в якобы вмешательстве в выборы на Украине – это слепое подражание голословным обвинениям американских политиков.Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировал депутат Государственной думы от Крыма Руслан Бальбек (фракция "Единая Россия).Так он отреагировал на заявление заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Литвиненко о том, что якобы Россия готовится вмешаться в 2019 году в украинские выборы​​​.Бальбек высмеял слова Литвиненко, подчеркнув, что истеблишмент Украины во всем старательно копирует коллег из США – Вашингтон обвиняет Москву во вмешательстве в выборы и Киев повторяет то же самое.Депутат Госдумы назвал такое поведение слепым подражательством американской голословной политики."Попытка сделать из себя недееспособное, но любимое чадо Вашингтона в Украине проходит, что называется, в творческом экстазе, мол, если скажут молиться — лоб себе разобьем", — подчеркнул парламентарий.