Четвертый матч за восемь последних дней провел лучший баскетбольный клуб России ЦСКА. Армейцы в очередной игре Евролиги принимали на столичном паркете турецкую Дарушафаку. Матч получился не самым простым и хозяева выиграли лишь в концовке – 79:75.

Четвертый матч за восемь последних дней провел лучший баскетбольный клуб России ЦСКА. Армейцы в очередной игре Евролиги принимали на столичном паркете турецкую "Дарушафаку". Матч получился не самым простым и хозяева выиграли лишь в концовке – 79:75.После того, как ЦСКА вышел вперед после первой четверти (19:17), гости заметно усилили игру и добились заметного перевеса к перерыву – 38:31. Впрочем, рывок во второй четверти отнял у турок слишком много сил и третью они проиграли разгромно – 10:26. В конце гости старательно догоняли армейцев, но не догнали.