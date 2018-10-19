Самолет радиоэлектронной разведки и наблюдения RC-135W Rivet Joint британских ВВС замечен недалеко от границ Сирии. Причем рядом с тем районом Республики, куда привезли зенитные ракетный комплексы С-300 Триумф, сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на специализированные авиационные ресурсы.

Самолет радиоэлектронной разведки и наблюдения RC-135W Rivet Joint британских ВВС замечен недалеко от границ Сирии. Причем рядом с тем районом Республики, куда привезли зенитные ракетные комплексы С-300 "Триумф", сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на специализированные авиационные ресурсы.Известно, что самолет поднялся в воздух с авиабазы Суда-бей, которая находится на остове Крит. Какое-то время RC-135W летал рядом с Сирией, стараясь оставаться в воздушном пространстве Израиля и Иордании.Rivet Joint – разведчик, оснащенный датчиками для обнаружения и идентификации любых источников электромагнитного излучения. К ним могут относиться, например, радиолокационные станции зенитных ракетных систем С-300. На вооружении королевских ВВС стоят три таких машины под бортовыми номерами ZZ664, ZZ665 и ZZ666. Именно последний замечен у границ Арабской Республики.Хотя это не первый разведывательный полет рядом с Сирией на этой неделе. Во вторник к RC-135W присоединился еще и Sentinel R1. Это самолет наблюдения и целеуказания. На нем установлен радар, который позволяет обнаруживать и сопровождать множество целей и наводить на них союзные подразделения.