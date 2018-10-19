Ольга Бузова в шоке и не может сдержать слез. Звезде попалось на глаза видео инцидента в Брянской области, где пьяный мужчина избил беззащитную старушку.

Ольга Бузова в шоке и не может сдержать слез. Звездепопалось на глаза видео инцидента в Брянской области, где пьяный мужчина избилбеззащитную старушку.Известная телеведущая и певица Ольга Бузова признается, чтоплакала несколько часов. Так подействовал на нее ролик, на котором заснятасцена избиения пенсионерки и ее последующего спасения."Посмотрела это видео и плакала несколько часов!Плакала от такой жестокости людей и одновременно от гордости, что в нашейстране есть такие мужчины!!! Леонид, вы герой!!! Герой для нас всех и для менялично! Я очень благодарна вам, что вы не побоялись и пошли, защитилибабушку!", – написала звезда в Instagram.Ольга предложила помощь жителю города Клинцы в Брянскойобласти, который защитил старушку от нападавшего. Готова телеведущая помочь исамой пенсионерке – и просит помочь ей найти бабушку.Резонансный инцидент произошел около месяца назад. Незнакомыйпьяный мужчина набросился на ветерана труда Клару Меламед во дворе ее дома.Соседи проходили мимо и делали вид, что не слышат криков старушки. Изверг успелвыбить пенсионере зубы и сломать два ребра. К счастью, на крики прибежал ЛеонидЩепель, увидевший ужасную сцену со своего балкона. Он спас бабушку, успокоив агрессорапарой тумаков.Нападавшего арестовали, ему грозит до 5 лет заключения. Но испасителю досталось – суд приговорил его к административному штрафу. Леонид,правда, не расстраивается – говорит, что человеческая жизнь стоит большекаких-то 5 тысяч рублей.Однако Ольгу Бузова такой исход дела не устраивает: звезда обратиласьк брянскому губернатору и мэру Клинцов с просьбой уделить внимание этомупроисшествию. Телеведущая требует наградить Леонида за спасение бабушки – а нештрафовать его за нанесение телесных повреждений хулигану, напавшему наженщину.Подписчиков Ольги реакция их кумира на горе старой женщинырастрогала. Хотя, как всегда, нашлись ициники. Некоторые заметили, что произошло все месяц назад. И то, что Бузовавдруг обратила на это внимание, им кажется странным. Кое-кто полагает, чтозвезда просто решила использовать резонансный инцидент для пиара.