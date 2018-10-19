Ольга Бузова в шоке и не может сдержать слез. Звезде
попалось на глаза видео инцидента в Брянской области, где пьяный мужчина избил
беззащитную старушку.
Ольга Бузова в шоке и не может сдержать слез. Звезде
попалось на глаза видео инцидента в Брянской области, где пьяный мужчина избил
беззащитную старушку.
Известная телеведущая и певица Ольга Бузова признается, что
плакала несколько часов. Так подействовал на нее ролик, на котором заснята
сцена избиения пенсионерки и ее последующего спасения.
"Посмотрела это видео и плакала несколько часов!
Плакала от такой жестокости людей и одновременно от гордости, что в нашей
стране есть такие мужчины!!! Леонид, вы герой!!! Герой для нас всех и для меня
лично! Я очень благодарна вам, что вы не побоялись и пошли, защитили
бабушку!", – написала звезда в Instagram.
Ольга предложила помощь жителю города Клинцы в Брянской
области, который защитил старушку от нападавшего. Готова телеведущая помочь и
самой пенсионерке – и просит помочь ей найти бабушку.
Резонансный инцидент произошел около месяца назад. Незнакомый
пьяный мужчина набросился на ветерана труда Клару Меламед во дворе ее дома.
Соседи проходили мимо и делали вид, что не слышат криков старушки. Изверг успел
выбить пенсионере зубы и сломать два ребра. К счастью, на крики прибежал Леонид
Щепель, увидевший ужасную сцену со своего балкона. Он спас бабушку, успокоив агрессора
парой тумаков.
Нападавшего арестовали, ему грозит до 5 лет заключения. Но и
спасителю досталось – суд приговорил его к административному штрафу. Леонид,
правда, не расстраивается – говорит, что человеческая жизнь стоит больше
каких-то 5 тысяч рублей.
Однако Ольгу Бузова такой исход дела не устраивает: звезда обратилась
к брянскому губернатору и мэру Клинцов с просьбой уделить внимание этому
происшествию. Телеведущая требует наградить Леонида за спасение бабушки – а не
штрафовать его за нанесение телесных повреждений хулигану, напавшему на
женщину.
Подписчиков Ольги реакция их кумира на горе старой женщины
растрогала. Хотя, как всегда, нашлись и
циники. Некоторые заметили, что произошло все месяц назад. И то, что Бузова
вдруг обратила на это внимание, им кажется странным. Кое-кто полагает, что
звезда просто решила использовать резонансный инцидент для пиара.