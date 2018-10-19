Творческий сезон в городских ДК открыт. Что нового ждать от домов культуры в этом сезоне. Какие новые кружки появились в учреждениях культуры и как обстоят дела с материально-техническим обеспечением ДК? Эти вопросы зададим зам. начальнику Управления культуры администрации г. Владимира Наталье Литвиновой.

Творческий сезон в городских ДК открыт. Что нового ждать от домов культуры в этом сезоне. Какие новые кружки появились в учреждениях культуры и как обстоят дела с материально-техническим обеспечением ДК? Эти вопросы зададим зам. начальнику Управления культуры администрации г. Владимира Наталье Литвиновой.