Учения разных религий:
Неверующие: х%йня случилась.
Католики: х%йня - наша вина.
Православные: По грехамъ нашимъ, х%йня случилась.
Муссульмане: Если х%йня случилась, на то воля Аллаха.
Агностики: Может х%йня случилась, может нет.
Евреи: Почему х%йня всегда случается над нами?!
Атеисты: х%йни нет.
Протестанты: Работай усердней, и х%йня не случится.
Свидетели Йеговы: (Стук в дверь) "Хуйня случится!"
Мормоны: х%йня случится, но не над нами.
Индусы: х%йня случилась в прошлой жизни.
Баптисты: Жертвуй побольше, а то х%йня случится над тобой.
Буддисты: х%йня случилась? Ну, в будущей жизни не случится.
Язычники: Несут тут всякую х%йню.
еще анекдот!