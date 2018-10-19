Они годами стоят во дворах, вдоль дорог, постепенно ржавеют и раздражают местных жителей. Речь о машинах, которые нерадивые хозяева надолго бросают где попало. Таких во Владимире десятки, в основном в спальных районах и рядом с гаражами. Как, например, легковушка на улице Куйбышева. По словам жителей, стоит на месте уже не первый год. Администрация района установила, что машина не бесхозная, однако, убирать её хозяин не спешит.

Они годами стоят во дворах, вдоль дорог, постепенно ржавеют и раздражают местных жителей. Речь о машинах, которые нерадивые хозяева надолго бросают где попало. Таких во Владимире десятки, в основном в спальных районах и рядом с гаражами. Как, например, легковушка на улице Куйбышева. По словам жителей, стоит на месте уже не первый год. Администрация района установила, что машина не бесхозная, однако, убирать её хозяин не спешит. Потому что автомобиль -Екатерина Алексеенко, консультант управления по связям с общественностью и СМИ администрации г. Владимира: "Он не снят с регистрационного учёта и куда-либо эвакуировать его, к сожалению, администрация не имеет права. Здесь речь может идти только о том, что собственник данного транспортного средства вот такой вот нерадивый гражданин, который не заботится ни о своём транспортном средстве, ни об удобстве жителей города".