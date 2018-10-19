Пополнение автобусного парка. Во Владимир начали поступать новые «Волгобасы». Первые пять единиц транспорта на газомоторном топливе уже прибыли. В ближайшее время поступят ещё 45. Колесить новые автобусы будут по разным маршрутам. Что специалисты говорят по поводу качества поставляемой автопродукции, узнаете далее.

Пополнение автобусного парка. Во Владимир начали поступать новые Волгобасы. Первые пять единиц транспорта на газомоторном топливе уже прибыли. В ближайшее время поступятещё 45. Колесить новые автобусы будут по разным маршрутам. Что специалисты говорят по поводу качества поставляемой автопродукции, узнаете далее.Вот они - пять новых "Волгобасов", которые призваны служить верой и правдой владимирским пассажирам. Автобус вместимостью 76 человек имеет 27 сидячих мест. Три единицы техники прибыли в автопарк вчера, две приехали сегодня. На линию они выйдут уже завтра.Андрей Малый, генеральный ди⁠ректор компании "АДМ": "Машины сначала страхуются, потом идёт докомплектация теми материалами, без которых невозможна их эксплуатация: аптечка, домкрат, противокатные башмаки. Эти машины уже прошли весь комплекс мероприятий, на линию выходят завтра, на 55-м маршруте, 54-м и 13-м".В ближайшее время в автопарк прибудет ещё 45 машин. В сухом остатке получается: 28 машин, рассчитанных на 76 человек каждая, ещё 22 на два метра длиннее. Их вместимость уже 105 пассажиров. Михаил Стрельцов уже три года управляет "Волгобасами". Говорит, новые автобусы удобнее старых. Комфортней в них себя будут чувствовать не только пассажиры, но и сам шофёр.Михаил Стрельцов, водитель: "Неудобная сама сидушка была, она была провальная, поэтому ноги затекали, было неудобно. По амортизации здесь тоже лучше. Рулевое управление мягче, тормозная система гораздо лучше, мягче педаль сама по себе, и плавнее автобус тормозит".Современные автобусы на газомоторном топливе должны заменить старые дизельные. Что же касается вопросов качества новой техники, то здесь опасения пассажиров вполне справедливы, подчёркивают перевозчики. Они не отрицают, что "волгобасы", закупленные три года назад, не редко выходили из строя. Однако теперь ситуация изменилась коренным образом. Автобусы, закупленные год назад, уже показали себя с самой лучшей стороны. В сервисе они практически не были, а эксплуатировались довольно интенсивно.Александр Игонин, главный инженер компании "АДМ": "Предыдущие 6 машин, которые мы получили год назад, - к ним вообще нет претензий. Уже заканчивается гарантийный период обслуживания, и мы гарантийно не ремонтировали эти машины. На сегодняшний день мы имеем коэффициент технической готовности парка 96 процентов. Это означает то, что у нас нет ни одной машины, которая бы стояла на долгом ремонте".70 процентов автопарка - это автобусы "Волгобас". Служба сервиса перевозчика имеет сертификат, по которому именно их ремонтники, а не производитель, выполняют гарантийные обязательства по сервису автобусов. Это означает, что знают они эти модели транспортных средств вдоль и поперёк.