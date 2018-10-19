Американская актриса Румер Уиллис, дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур, появилась на красной дорожке в неудачном наряде, которое подчеркнуло все ее недостатки. Пользователи Сети уже раскритиковали необдуманный выбор звезды.

Американская актриса Румер Уиллис, дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур, появилась на красной дорожке в неудачном наряде, которое подчеркнуло все ее недостатки. Пользователи Сети уже раскритиковали необдуманный выбор звезды.Вчера, 18 октября, Румер посетила гала-ужин AmfAR, все средства с которого направляются в благотворительный фонд, занимающийся изучением и лечением СПИДа. Для благотворительного мероприятия актриса выбрала ярко-желтое платье с открытыми плечами. Ее выбор явно был не очень удачным, потому что девушке приходилось все время поправлять спадавшее платье. Пользователи также обратили внимание на то, что дочь "Крепкого орешка" набрала лишние килограммы.Известно, что Румер Уиллис поддерживает феминистское движение Body Positive, которое учит людей принимать свое тело таким, какое оно есть, и не стыдиться своих недостатков. А, значит, Румер совершенно не волнуют злые комментарии недоброжелателей.Мать Румер, 55-летняя актриса Деми Мур, недавно стала встречаться со своим коллегой – Эдом Хелмсом, прославившимся благодаря роли в фильме "Мальчишник в Вегасе". Любопытно, что Хелмс младшее Мур на 11 лет. Актеры познакомились на съемках американского фильма ужасов "Corporate Animals", где исполнили главные роли. Премьера картины запланирована на следующий год.Напомним, Деми Мур трижды была замужем. В первом браке с музыкантом Фредди Муром актриса прожила пять лет. Затем она вышла замуж за Брюса Уиллиса и родила ему трех дочерей. В 2005 году звезда стала женой Эштона Катчера, который был младше ее на 16 лет. Их брак продлился восемь лет.