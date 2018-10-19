Конфликт с застройщиком. Купив квартиру в новостройке, Юрий Дёмин самостоятельно решил сделать в ней ремонт. И каково же было удивление мужчины, когда он демонтировал, по его словам неровный слой штукатурки, а из стены на него подул свежий ветер. Мужчина немедленно написал претензию в компанию застройщика, коей является компания «Строй-Капитал», с просьбой ликвидировать брак по гарантийному соглашению.

Конфликт с застройщиком. Купив квартиру в новостройке, Юрий Дёмин самостоятельно решил сделать в ней ремонт. И каково же было удивление мужчины, когда он демонтировал, по его словам неровный слой штукатурки, а из стены на него подул свежий ветер. Мужчина немедленно написал претензию в компанию застройщика, коей является компания Строй-Капитал, с просьбой ликвидировать брак по гарантийному соглашению. Юрий считает, что стена, из которой дует ветер должна быть сложена заново, а если этого не сделать, то в скором времени в квартире появится плесень, что его очень не устраивает. Застройщик претензию принял, но предложил, по словам мужчины, недопустимые варианты устранения дефекта.Юрий Дёмин, недовольный житель дома № 9 по улице Нижняя Дуброва: "Изначально они предложили зачеканить места задувания. Но это не спасёт ситуацию. Потому что зачеканивание не ограничит попадание воздуха в помещение, но не ограничит попадание воздуха в стену".Компания Строй-Капитал, не отказывается от устранения дефекта, но перекладывать стену считает нецелесообразным, и даже опасным, потому что на ней держится плита межэтажного перекрытия. Застройщик чётко даёт понять, что все необходимые работы по устранению задувания воздуха в квартиру он произведёт, как только собственник позволит это сделать.Николай Никонов, директор компании Строй Капитал: "Я ему говорю: Зачем вы начали разбирать стену, если у вас всё было нормально? Ну он мне ответил, что мне не очень понравилось, как всё было сделано. Я говорю: вы бы хоть заактировали, позвали бы нас, мы бы переделали. В итоге он начал разбирать стену, заниматься самодеятельностью, а в итоге простит эту самодеятельность исправить. Но и мы не отказываемся".