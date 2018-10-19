Работы по строительству электродепо Руднево, предназначенного для обслуживания Кожуховской (Некрасовской) линии метро, находятся на финишной прямой. Об этом сообщил генеральный директор АО Мосинжпроект Марс Газизуллин.

Работы по строительству электродепо "Руднево",предназначенного для обслуживания Кожуховской (Некрасовской) линииметро, находятся на финишной прямой. Об этом сообщил генеральныйдиректор АО "Мосинжпроект" Марс Газизуллин.Поего словам, готовы основные конструкции и парковые пути в депо."Ведется внутренняя отделка помещений и монтаж инженерных систем", -сказал он.Вводить депо "Руднево", уточнил Газизуллин, будут этапами. В рамках первого из них вместе с запуском пассажирского движения на участке от "Некрасовки" до "Косино" откроется отстойно-ремонтный корпус.Он будет рассчитан на стоянку 15 составов. Также будет введено в эксплуатацию мотодепо, здание для персонала и объекты инженерно-технического назначения.рамках второго этапа будет открыт дополнительный корпус для отстоя иремонта поездов, способный принимать одновременно до 22 составов. Ввод вэксплуатацию второй очереди произойдет вместе с запуском второгоучастка розовой ветки от "Косино" до "Нижегородской".Площадь электродепо "Руднево" превысит 20 гектаров, на этой территориирасположатся 43 сооружения. Депо сможет обслуживать до 37 составоводновременно. Оно обеспечит рабочими местами около тысячи человек.Как отметил глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин, за восемь лет в столице построено и реконструировано восемь электродепо. Они обеспечивают городу более семи тысяч рабочих мест.Напомним,31 августа мэр Москвы Сергей Собянин провел технический пуск первогоучастка Кожуховской (Некрасовской) линии метро. На нем расположенычетыре станции – "Некрасовка", "Лухмановская", "Улица Дмитриевского" и "Косино". Открыть участок для пассажирского движения планируется в конце этого года.В следующем году будет запущен второй отрезок линии – от "Косино" до "Нижегородской", где она будет соединяться с большим метрокольцом.Всего на Кожуховской (Некрасовской) линии будет восемь станций. Еедлина составит 19 километров, она улучшит транспортное обслуживание 800тысяч москвичей, а также жителей городского округа Люберцы.