Московский хоккейный Спартак накануне домашнего матча со словацким Слованом, который пройдет в субботу, 20 октября, лишился главного тренера. Вадим Епанчинцев покинул свой пост и пока замена ему не найдена, командой будут руководить генменеджер Алексей Жамнов и тренер Игорь Уланов.

Московский хоккейный "Спартак" накануне домашнего матча со словацким "Слованом", который пройдет в субботу, 20 октября, лишился главного тренера. Вадим Епанчинцев покинул свой пост и пока замена ему не найдена, командой будут руководить генменеджер Алексей Жамнов и тренер Игорь Уланов.Епанчинцев возглавил "Спартак" перед сезоном-2017-2018, напоминает РИА Новости, и под его руководством столичный клуб впервые с 2011 года пробился в плей-офф Континентальной хоккейной лиги. В этом сезоне "красно-белые" также вполне сносно начали регулярный чемпионат и после 19 матчей одержали 8 побед и занимают 7-е место в Западной конференции, которое дает право рассчитывать на плей-офф.