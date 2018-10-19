Глобальные партнеры по глобальным вызовам - под таким девизом пройдет второй, заключительный день форума Азия-Европа в Брюсселе. Делегации из полусотни стран обсудят сферу торговли, безопасности, ситуацию на Корейском полуострове, изменения климата и развитие международных связей.

"Глобальные партнеры по глобальным вызовам" — под таким девизом пройдет второй, заключительный день форума "Азия-Европа" в Брюсселе. Делегации из полусотни стран обсудят сферу торговли, безопасности, ситуацию на Корейском полуострове, изменения климата и развитие международных связей.Ожидается, что на полях саммита представители Евросоюза подпишут соглашение о свободной торговле с Сингапуром.Россию на форуме представляет премьер-министр Дмитрий Медведев. На сегодня у него запланированы встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель и главой бельгийского правительства Шарлем Мишелем.Накануне Дмитрий Медведев уже встретился со своим коллегой из Камбоджи. Они обсудили отношения стран в торгово-экономической и гуманитарной сфере, в том числе сотрудничество в области СМИ.Также на полях саммита российский премьер провел встречу с коллегой из Словении, сообщает телеканал "Россия 24".