Керченский
стрелок мог изготовить бомбу из снаряда времен войны. Такую версию
рассматривает следственная группа по делу бойни в политехническом техникуме.
Керченский
стрелок мог изготовить бомбу из снаряда времен войны. Такую версию
рассматривает следственная группа по делу бойни в политехническом техникуме.
Не исключено,
что Владислав Росляков, организовавший атаку на своих одногруппников в
колледже, изготовил самодельные взрывные устройства из снарядов времен Великой Отечественной
войны. Кустарная версия производства бомбы всерьез рассматривается
следователями.
Дело в том, что
в Керчи осталось большое количество неразорвавшихся боеприпасов времен войны. В
городе и его окрестностях постоянно работают так называемые черные копатели. Существуют
и кустарные технологии извлечения тротила из снарядов. Возможно, что
Росляков использовал именно такой способ сборки взрывного устройства, сообщает РИА
Новости со ссылкой на собеседника в силовых структурах.
Между тем достоянием
общественности стал психологический портрет керченского стрелка. У Владислава
Рослякова оказалась плохая наследственность: его отец крепко пил, мать состояла
в религиозной секте, а сам он был крайне зажатый и недоверчивый.
Влад с детства увлекался
оружием, в кармане он всегда носил нож-бабочку. За месяц до бойни в колледже он
получил лицензию на оружие, купил помповое укороченное ружье 12-го калибра и две
сотни патронов к нему.
В
результате действий Рослякова 21 человек погиб, около 50 получили ранения. Следственный комитет расследует
уголовное дело по статье "убийство двух и более лиц общеопасным способом".
В республике Крым с 18 по 20 октября решением главы региона Сергея Аксенова объявлен
трехдневный траур. Сегодня в Керчи проходят похороны погибших, среди которых 16
детей и подростков.