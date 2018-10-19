Керченский стрелок мог изготовить бомбу из снаряда времен войны. Такую версию рассматривает следственная группа по делу бойни в политехническом техникуме.

Керченскийстрелок мог изготовить бомбу из снаряда времен войны. Такую версиюрассматривает следственная группа по делу бойни в политехническом техникуме.Не исключено,что Владислав Росляков, организовавший атаку на своих одногруппников вколледже, изготовил самодельные взрывные устройства из снарядов времен Великой Отечественнойвойны. Кустарная версия производства бомбы всерьез рассматриваетсяследователями.Дело в том, чтов Керчи осталось большое количество неразорвавшихся боеприпасов времен войны. Вгороде и его окрестностях постоянно работают так называемые черные копатели. Существуюти кустарные технологии извлечения тротила из снарядов. Возможно, чтоРосляков использовал именно такой способ сборки взрывного устройства, сообщает РИАНовости со ссылкой на собеседника в силовых структурах.Между тем достояниемобщественности стал психологический портрет керченского стрелка. У ВладиславаРослякова оказалась плохая наследственность: его отец крепко пил, мать состоялав религиозной секте, а сам он был крайне зажатый и недоверчивый.Влад с детства увлекалсяоружием, в кармане он всегда носил нож-бабочку. За месяц до бойни в колледже онполучил лицензию на оружие, купил помповое укороченное ружье 12-го калибра и двесотни патронов к нему.результате действий Рослякова 21 человек погиб, около 50 получили ранения. Следственный комитет расследуетуголовное дело по статье "убийство двух и более лиц общеопасным способом".В республике Крым с 18 по 20 октября решением главы региона Сергея Аксенова объявлентрехдневный траур. Сегодня в Керчи проходят похороны погибших, среди которых 16детей и подростков.