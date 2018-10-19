Исполнительный директор Фонда кино Антон Малышев заявил, что покидает свой пост

Есть распоряжение правительства. Мне сегодня позвонили, сообщили об этом решении, что оно подписано, —приводит слова Малышева ИнтерфаксПри этом он уточнил, что не знает, кого назначат новым руководителем организации.Ранее правительство утвердило новый устав фонда, по которому директор этой организации теперь назначается правительством по представлению министерства культуры. После этого глава ведомства Владимир Мединский, как писала Медузапредложил назначить на должность директора Фонда кино Ларису Солоницыну, которая с 2014 года руководит Музеем кино.Фонд кино отвечает за распределение бюджетных денег, которые Минкультуры выделяет на поддержку российских кинематографистов. Малышев руководил фондом с 2013 года. До этого был помощником полпреда президента РФ в Центральном федеральном округе.