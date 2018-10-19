Глобальное потепление представляет реальную опасность для человечества. Многолетний ледяной покров в Арктике растаял, и на его место пришел тонкий сезонный лед, который исчезнет в теплое время года, сообщает издание Science Alert со ссылкой на NASA.

Глобальное потепление представляет реальную опасность для человечества. Многолетний ледяной покров в Арктике растаял, и на его место пришел тонкий сезонный лед, который исчезнет в теплое время года, сообщает издание Science Alert со ссылкой на NASA.Многолетний лед сохраняется в течение двух лет. Он гораздо толще сезонного и находится в воде. В нем содержится меньше соли, поэтому он тает медленно. Сезонный лед достигает в толщину около двух метров и практически исчезает летом.Со второй половины прошлого столетия толщина ледяного покрова уменьшилась в три раза, а площадь сократилась на два миллиона квадратных километров. Когда многолетний лед полностью исчезнет, сезонный будет таять медленнее.Рост средней температуры воды и воздуха в Арктике окажет губительное воздействие на природную экосистему. Исчезнут животные и уникальные микроорганизмы.Ранее ученые из Калифорнийского университета заявили, что в результате глобального потепления исчезнет пиво. Урожайность ячменя сильно пострадает от смены климатических зон и колебания температуры. Это значительно уменьшит поставки пива и повлияет на его цену во всем мире.