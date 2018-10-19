Глобальное потепление теперь представляет реальную опасность для человечества. Многолетний толстый ледяной покров в Арктике растаял, и на его место пришел тонкий сезонный лед, который исчезнет в теплое время года. Об этом сообщает издание Science Alert со ссылкой на NASA.

Глобальное потепление теперь представляет реальную опасность для человечества. Многолетний толстый ледяной покров в Арктике растаял, и на его место пришел тонкий сезонный лед, который исчезнет в теплое время года. Об этом сообщает издание Science Alert со ссылкой на NASA.Многолетний лед сохраняется в течение двух лет. Он гораздо толще сезонного льда и находится в воде. В нем содержится меньше соли и потому он тает медленно. Сезонный лед достигает в толщину около двух метров и практически весь исчезает летом.Со второй половины прошлого столетия толщина ледяного покрова уменьшилась в три раза, а площадь льда сократилась на два миллиона квадратных километров. Когда многолетний лед полностью исчезнет, то сезонный лед будет таять медленнее.Рост средней температуры воды и воздуха в Арктике окажет губительное воздействие на природную экосистему: исчезнут животные и уникальные микроорганизмы.Ранее ученые из Калифорнийского университета заявили, что в результате глобального потепления исчезнет все пиво на земле. Урожайность ячменя сильно пострадает от смены климатических зон и колебания температуры. Это значительно уменьшит поставки пива и повлияет на его цену по всему миру.