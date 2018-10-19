Экс-капитан московского Спартака Денис Глушаков и его партнер Андрей Ещенко вышли на поле в составе молодежной команды столичного клуба в матче против тульского Арсенала. Глушаков даже забил гол на одной из первых минут матча.

Экс-капитан московского "Спартака" Денис Глушаков и его партнер Андрей Ещенко вышли на поле в составе молодежной команды столичного клуба в матче против тульского "Арсенала". Глушаков даже забил гол на одной из первых минут матча.Как уже сообщали 33Live.RuRu, два бывших игрока основы были отправлены в "молодежку" после того, как попали в скандальную ситуацию вокруг поддержки критиков гласного тренера "красно-белых" Массимо Карреры, развернувшейся в Интернете. Пока итальянский наставник не готов вернуть игрокам место в составе главной команды.1′ ГОООЛ! Глушаков дальним ударом открывает счет.#СпартакМАрсеналМ – 1:0— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 19 октября 2018 г.