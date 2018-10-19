Появилась информация, что прославленный автор-песенник Вячеслав Добрынин госпитализирован. Якобы из-за инсульта композитора частично парализовало.
<a href="http://33live.ru/novosti/19-10-2018-gospitalizirovannogo-vyacheslava-dobrynina-paralizovalo.html" target="_blank">Госпитализированного Вячеслава Добрынина парализовало</a> - Появилась информация, что прославленный автор-песенник Вячеслав Добрынин госпитализирован. Якобы из-за инсульта композитора частично парализовало.
[url=http://33live.ru/novosti/19-10-2018-gospitalizirovannogo-vyacheslava-dobrynina-paralizovalo.html]Госпитализированного Вячеслава Добрынина парализовало[/url] - Появилась информация, что прославленный автор-песенник Вячеслав Добрынин госпитализирован. Якобы из-за инсульта композитора частично парализовало.