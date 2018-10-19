Ваше мнение - ценность!

Появилась информация, что прославленный автор-песенник Вячеслав Добрынин госпитализирован. Якобы из-за инсульта композитора частично парализовало.

× Загрузка фотографий по теме

× HTML-Код для вставки в блог или сайт