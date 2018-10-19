Сообщения о тяжелом состоянии госпитализированного Вячеслава
Добрынина не подтверждаются. Супруга артиста Ирина опровергла слухи о серьезном
диагнозе, поставленном ее мужу.
Сообщения о тяжелом состоянии госпитализированного Вячеслава
Добрынина не подтверждаются. Супруга артиста Ирина опровергла слухи о серьезном
диагнозе, поставленном ее мужу.
Вячеслав Добрынин действительно попал на больничную койку.
72-летний любимец публики и один из самых плодовитых авторов песен на российской
эстраде госпитализирован в одну из столичных больниц – это подтвердил директор артиста
Сергей Карпов.
Деталей журналистам не сообщили, и это породило множество
слухов. В частности, утверждалось, что Добрынин перенес инсульт и у него
парализована вся левая часть тела.
Поклонников успокоила супруга композитора Ирина Добрынина.
Она опровергла сообщения о серьезном диагнозе и тяжелом состоянии мужа. Позже и
Карпов подтвердил, что с Вячеславом Добрыниным ничего страшного не произошло -
он просто немного приболел, передает .
Напомним,
что Добрынин начал карьеру в 1986 году. Его пластинки "Синий туман" и
"Колдовское озеро" вышли тиражами по семь миллионов экземпляров.На его
счету такие нетленные композиции, как "Синий туман" и "Не сыпь
мне соль на раны". Прославился Доктор Шлягер и как композитор, написавший свыше
тысячи песен для других исполнителей.
В последнее время журналисты обратили внимание, что 72-летний Добрынин заметно сдал – располнел, обрюзг. "Выглядит как глубокий старец, потому что не следит за собой", – шепчутся они за спиной у мэтра российской эстрады.
Однако сам Доктор Шлягер считает, что давно уже всем все доказал и теперь волен жить так, как хочет. И не обязан подстраиваться под чужие вкусы и глянцевые стандарты.