19.10.2018

2018-10-19 08:01:05

Известного музыканта нашли мертвым в пруду

Тело 45-летнего гитариста американской рок-группы All That Remains Оли Херберта было обнаружено в пруду около его дома в Стаффорде, штат Коннектикут, передает телеканал "". Специалисты не считают, что кончина музыканта была насильственной. Для уточнения причины смерти будет проведена экспертиза.



Группа All That Remains появилась в 1998 году в Спрингфилде. Музыканты выпустили восемь альбомов.