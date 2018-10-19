Специалисты проанализировали 79 факторов риска и 250 причин смертей и составили оптимистичные и не очень прогнозы относительно того, как изменится продолжительность жизни людей в разных странах. Россия не вошла в число стран-долгожителей, но жить население нашего государства станет дольше.

Достижения современной медицины и генетики позволяют учёным и людям, далёким от науки, надеяться, что наши потомки будут жить не только лучше, но и дольше. Некоторые специалисты делают смелые заявления насчёт продолжительности жизни и уверяют, что наука уже приблизилась к созданию заветного "эликсира вечной молодости".Однако новый глобальный отчёт, опубликованный исследователями из Института показателей и оценки здоровья при Вашингтонском университете, свидетельствует о том, что не все оптимистичные прогнозы могут оказаться верными.Поясним, что научный центр, о котором идёт речь, регулярно анализирует текущие тенденции и подсчитывает ожидаемую продолжительность жизни в разных странах мира. При этом эксперты принимают во внимание все возможные факторы риска, социальную, экономическую и экологическую картину, а также глобальные медицинские данные.Чтобы составить новый прогноз для 195 стран мира, авторы работы проанализировали 79 различных факторов, оказывающих влияние на здоровье (например, курение, отсутствие чистой воды, индекс массы тела людей), а также социально-экономические показатели стран (уровни рождаемости, образования, доходов, качество медицинского обслуживания).Также учёные проанализировали данные исследования под названием "Глобальное бремя болезней", проводившегося с 1990 по 2016 год. Этот проект призван оценивать показатели смертности и инвалидности от заболеваний и травм.В результате специалисты выделили 250 причин смертей и составили рейтинг "стран-долгожителей". Команда смоделировала несколько возможных сценариев того, как может измениться продолжительность жизни людей в 2040 году.Согласно новым данным, далеко не во всех странах мира люди будут жить дольше: из-за растущих угроз здоровью в некоторых регионах средняя продолжительность жизни увеличится ненамного, в других же и вовсе снизится.Первое место в списке "стран-долгожителей" заняла Испания: как ожидается, в 2040 году население этой страны будет доживать в среднем до 85,8 года. Кстати, в 2016 году Испания была лишь на четвёртом месте с показателем 82,9 года.А вот лидер предыдущего рейтинга, Япония, к 2040 году займёт вторую позицию: продолжительность жизни в ней составит 85,7 года.Жителям Сингапура и Швейцарии также предстоит проживать в среднем более 85 лет, это третье и четвёртое место рейтинга соответственно. Также в топ-10 вошли (в порядке снижения средних показателей) Португалия, Италия, Израиль, Франция, Люксембург и Австралия.В 59 странах средняя продолжительность жизни людей составит более 80 лет. К примеру, жители Соединённого Королевства будут жить в среднем по 83,3 года. Более чем на пять лет вырастет продолжительность жизни в Китае – до 81,9 года.Населению США повезло чуть меньше: ожидаемая продолжительность жизни будет составлять 79,8 года, что лишь на 1,1 года больше, чем в 2016 году.Россия расположилась на 116 месте: к 2040 году средняя продолжительность жизни в нашей стране составит 75,6 года. Отметим, что в 2016 году этот показатель составлял 70,96 года.Своего рода рекордсменами станут Сирия и Экваториальная Гвинея: их население "постареет" к 2040 году более чем на десять лет (продолжительность жизни – 78,6 года и 75,9 года соответственно).Самый низкий показатель – у жителей африканского государства Лесото, которые будут доживать до 57,3 года. В "последнюю десятку" рейтинга также вошли Афганистан, Зимбабве, Сомали и Папуа-Новая Гвинея.Стоит отметить, что все эти данные отражают самый оптимистичный сценарий аналитиков. Если же сбудутся их худшие опасения, то в 87 странах ожидаемая продолжительность жизни снизится, а в 57 странах вырастет на год или чуть больше. Населению стран, вошедших в топ-10 списка, будет отведено немногим более 80 лет, а в некоторых странах Африки люди не будут доживать и до 50 лет.Авторы исследования поясняют, что такой огромный разрыв связан не только с уровнем медицинского обслуживания, но и – не в меньшей степени – с уровнем жизни в целом."Диапазон "лучших" и "худших" сценариев позволяет изучать потенциальные изменения для улучшения систем здравоохранения на местном, национальном и глобальном уровнях. Эти сценарии предлагают новые идеи и помогают планировать [работу в сфере] здравоохранения, особенно в отношении длительных периодов", — поясняет глава Института показателей и оценки здоровья Кристофер Мюррей (Christopher Murray).Важно отметить, что, согласно прогнозам, в последующие 20 лет в мире наметится "смещение" факторов риска преждевременной смерти. В частности, намного больше людей будет умирать от неинфекционных заболеваний и травм.Для сравнения: если в 2016 году в списке десяти основных причин преждевременной смерти неинфекционные болезни и разного рода травмы занимали лишь четыре позиции, то к 2040 году они "отвоюют" вдвое больше. В эту печальную восьмёрку войдут ишемическая болезнь сердца, инсульт, хроническая обструктивная болезнь лёгких, хронические заболевания почек, болезнь Альцгеймера, сахарный диабет, травмы, полученные в результате ДТП, и рак лёгких.Кроме того, во многих странах в низким уровнем жизни по-прежнему вызывают опасения инфекционные и пищевые заболевания, а также болезни, передающиеся от матери к ребёнку. Также специалисты призывают медиков обратить внимание на растущие риски смертей от ВИЧ и СПИДа в странах Африки.Эксперты отмечают, что подобные отчёты необходимы, в первую очередь, для того, чтобы системы здравоохранения могли более эффективно распределять средства и оптимизировать исследовательские работы."Будущее здоровья в мире не предопределено, и существует широкий диапазон правдоподобных траекторий. Всё зависит от того, насколько хорошо или плохо в системах здравоохранения рассматриваются ключевые факторы здоровья", — заключил ведущий автор работы Кайл Форман (Kyle Foreman).Научная статья по итогам исследования его команды опубликована в журнале The Lancet.Кстати, авторы проекта "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) ранее сообщали о том, что учёные усомнились в пределах долголетия.