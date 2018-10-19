Владислав Росляков попал в объектив нескольких камер наблюдения по пути в Керченский политехнический колледж, где днем 17 октября от его рук погиб 21 человек, а около 50 получили ранения.

Владислав Росляков попал в объектив нескольких камер наблюдения по пути в Керченский политехнический колледж, где днем 17 октября от его рук погиб 21 человек, а около 50 получили ранения.По последним данным, четверокурсник переступил порог учебного заведения сразу после звонка, с наступлением большой перемены. Судя по кадрам, при себе у него была тяжелая сумка (а не два рюкзака, как сообщалось ранее), в которой он пронес помповое ружье Hatsan Escort 12-го калибра, более сотни патронов, пару взрывных устройств и с десяток самодельных петард. Поднявшись на второй этаж, 18-летний Владислав в туалете снял толстовку, вытащил оружие и принялся стрелять по студентам и преподавателям.Когда этаж опустел, он направился вниз, убив на лестнице несколько человек. В столовой считавшийся хорошистом ученик привел в действие одно из самодельных взрывных устройств, после чего поднялся в библиотеку и свел счеты с жизнью."Я сидел в кабинете, когда прозвучал громкий взрыв на первом этаже. Мы спрятались в каморке. А наш куратор хотела закрыть дверь, но, когда она вышла, ее застрелили", — рассказал один из студентов.Ранее появилось видео, как его однокашники убегают по лестнице в поисках спасения, а за их спинами звучат выстрелы.По словам знакомых Владислава, он был неприветлив и замкнут, друзей у него не было. Одна из соседок — а Росляков жил с матерью в съемной квартире — припомнила, как он несколько лет назад обстрелял ее из пневматического пистолета. Помповое ружье молодой человек купил 8 сентября, а 13 октября приобрел к нему 150 патронов. Спустя четыре дня он пустил оружие в дело.Следственный комитет, помимо баллистической и судебно-медицинской, назначил и посмертную психолого-психиатрическую экспертизу Владиславу.