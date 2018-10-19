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<a href="http://33live.ru/novosti/19-10-2018-kazhdyj-desyatyj-rossiyanin-ocenil-sebya-kak-vyshe-srednego.html" target="_blank">Каждый десятый россиянин оценил себя как «выше среднего»</a> - Только десять процентов россиян оценивают свое положение в обществе как выше среднего, три процента — как высокое, сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ )