Керченским убийцей управлял опытный куратор. Это одна из
версий, которую отрабатывают сейчас силовики. Отмечается, что личных мотивов
для мести студентам у Владислава Рослякова не было.
Керченским убийцей управлял опытный куратор. Это одна из
версий, которую отрабатывают сейчас силовики. Отмечается, что личных мотивов
для мести студентам у Владислава Рослякова не было.
В пользу того, что Рослякова использовали как марионетку,
говорят некоторые факты. В частности, студент потратил крупную сумму денег на
приобретение оружия и боеприпасов – при том, что они с матерью жили очень скромно.
Сомневаются следователи и в том, что Росляков мог один
собрать такое количество взрывных устройств. А прежде чем их собрать, надо было
достать необходимые компоненты – что тоже нелегко было бы сделать студенту без
посторонней помощи. Под вопросом остаются и мотивы нападения. Пока нет никаких
данных о том, что у Рослякова были какие-то личные причины мстить
преподавателям или студентам.
Следствие не исключает, что Владислава кто-то снарядил,
подготовил и отправил убивать. Как пишет Life.ru, куратором,
например, мог быть человек из спецслужб Украины, которые уже неоднократно
засылали диверсантов в Крым. Есть предположение, что некто, пользуясь
психологическим состоянием Рослякова и его внушаемостью, убедил его устроить
массовую казнь студентов политехнического колледжа.
Пострадавшие студенты также считают, что нападавших было
несколько. Многие из учащихся заверяют, что слышали стрельбу из автомата. В
любом случае, по словам свидетелей, выстрелы звучали чаще, чем этого можно
ожидать от помпового ружья.
Силовики направили запросы операторам связи и провайдерам
интернета, клиентом которых был Росляков. Это позволит очертить круг связей
керченского убийцы. Анализ его звонков и переписки поможет понять, действовал
ли он в одиночку – либо все-таки им кто-то управлял.