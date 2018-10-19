Керченским убийцей управлял опытный куратор. Это одна из версий, которую отрабатывают сейчас силовики. Отмечается, что личных мотивов для мести студентам у Владислава Рослякова не было.

Керченским убийцей управлял опытный куратор. Это одна изверсий, которую отрабатывают сейчас силовики. Отмечается, что личных мотивовдля мести студентам у Владислава Рослякова не было.В пользу того, что Рослякова использовали как марионетку,говорят некоторые факты. В частности, студент потратил крупную сумму денег наприобретение оружия и боеприпасов – при том, что они с матерью жили очень скромно.Сомневаются следователи и в том, что Росляков мог одинсобрать такое количество взрывных устройств. А прежде чем их собрать, надо былодостать необходимые компоненты – что тоже нелегко было бы сделать студенту безпосторонней помощи. Под вопросом остаются и мотивы нападения. Пока нет никакихданных о том, что у Рослякова были какие-то личные причины мститьпреподавателям или студентам.Следствие не исключает, что Владислава кто-то снарядил,подготовил и отправил убивать. Как пишет Life.ru, куратором,например, мог быть человек из спецслужб Украины, которые уже неоднократнозасылали диверсантов в Крым. Есть предположение, что некто, пользуясьпсихологическим состоянием Рослякова и его внушаемостью, убедил его устроитьмассовую казнь студентов политехнического колледжа.Пострадавшие студенты также считают, что нападавших былонесколько. Многие из учащихся заверяют, что слышали стрельбу из автомата. Влюбом случае, по словам свидетелей, выстрелы звучали чаще, чем этого можноожидать от помпового ружья.Силовики направили запросы операторам связи и провайдераминтернета, клиентом которых был Росляков. Это позволит очертить круг связейкерченского убийцы. Анализ его звонков и переписки поможет понять, действовалли он в одиночку – либо все-таки им кто-то управлял.