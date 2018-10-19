Экзархат русских приходов в Западной Европе, подчиняющийся Константинопольскому (Вселенскому) патриархату, сообщил, что Константинополь не прерывал евхаристическое общение с Русской православной церковью.

Экзархат русских приходов в Западной Европе, подчиняющийся Константинопольскому (Вселенскому) патриархату, сообщил, что Константинополь не прерывал евхаристическое общение с Русской православной церковью."Вселенский патриархат не прерывал общения с Московским патриархатом и продолжает его поминать в порядке, установленном в диптихе. Все православные верующие могут принимать полное участие в литургической жизни и церковных таинствах в наших приходах", — указывается в обращении экзархата к пастве, передает "Интерфакс".Ранее Священный Синод Русской православной церкви объявил о полном разрыве евхаристического общения между Московским и Константинопольским патриархатами. Эти действия стали ответом на решение Вселенского патриархата отменить решение 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата и предоставить автокефалию церкви на Украине.