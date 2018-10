Трагедия произошла в Лос-Анджелесе 13 октября. Водитель внедорожника сбил калифорнийскую королеву красоты, 30-летнюю Яну Лаврентьеву, которая остановилась на пешеходном переходе, чтобы снять неудобную обувь. В момент столкновения на светофоре еще горел зеленый.

Трагедия произошла в Лос-Анджелесе 13 октября. Водитель внедорожника сбил калифорнийскую королеву красоты, 30-летнюю Яну Лаврентьеву, которая остановилась на пешеходном переходе, чтобы снять неудобную обувь. В момент столкновения на светофоре еще горел зеленый, сообщает Sun.Столкновение произошло в полночь на пешеходном переходе в городском районе Энсино. Лаврентьева вместе с подругами и мужем Евгением вышли из ресторана и направились в кафе через дорогу.View this post on InstagramCan’t believe that we lost this beautiful woman ... there are no words for such a lost... We will always remember her as a beautiful, talented and loving person... Our deepest condolences to her family. She will be missed forever.... p.s: This young lady was killed by a driver who hit her deadly, never stop his car and drive away . Hope LAPD will find this murder soon REST IN PEACE Mrs Russian LA