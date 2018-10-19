Одного мужчину госпитализировали с отравлением угарным газом

Одного мужчину госпитализировали с отравлением угарным газомВ Коврове накануне вечером произошел пожар в многоквартирном 4-этажном доме. Сообщение о возгорании квартиры в доме №4 на улице Тимофея Павловского поступило в 22:20 18 октября.В пресс-службе ГУ МЧС по Владимирской области рассказали, что на месте происшествия спасатели были уже через 3 минуты. Помощь так быстро подоспела, потому что пожарная часть находится недалеко от горящего дома. Однако сообщили о пожаре не сразу, на какое-то время огню позволили свободно распространяться.Четверых жителей дома спасли, еще троих, среди которых был ребенок, эвакуировали. Однако на пожаре пострадал 61-летний местный житель. Его госпитализировали с отравлением угарным газом.Всего 7 минут потребовалось сотрудникам МЧС, чтобы справиться с открытым огнем. А в 22.45 пожар ликвидировали полностью.Площадь пожара - 12 квадратных метров. Причины происшествия устанавливаются.