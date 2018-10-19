На кортах столичного дворца спорта Олимпийский определились финалистки женской части крупного теннисного турнира Кубок Кремля, призовой фонд которого 1,8 млн долларов. В решающем матче встретятся россиянка Дарья Касаткина и Онс Жабер из Туниса.

На кортах столичного дворца спорта "Олимпийский" определились финалистки женской части крупного теннисного турнира Кубок Кремля, призовой фонд которого 1,8 млн долларов. В решающем матче встретятся россиянка Дарья Касаткина и Онс Жабер из Туниса.Касаткина "посеяна" на домашнем турнире под шестым номером и в полуфинале играла с британкой Йоханной Контой. Еще год назад теннисистка из Великобритании входила в Топ-10, поднимаясь даже до 4-й строчки рейтинга. Но теперь она только 44-я и в матче против Касаткиной была формальным аутсайдером.Дарья отлично справилась с натиском британки в первом сете, выиграв со счетом 6:4. А во втором россиянка полностью диктовала свои условия на корте и победила – 6:3. В финале наша спортсменка сыграет со 101-й ракеткой мира Жабер, для которой московский финал – первый в карьере. Стоит напомнить, что год назад Касаткина в финале Кубка Кремля проиграла немке Юлии Гергес.