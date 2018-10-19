В мужском турнире теннисного Кубка Кремля накануне завершились состязания четвертого игрового дня. Вечером на корт дворца спорта Олимпийский вышел Евгений Донской, который в первом круге переиграл Михаила Кукушкина из Казахстана. Второй круг стал для него последним.

В мужском турнире теннисного Кубка Кремля накануне завершились состязания четвертого игрового дня. Вечером на корт дворца спорта "Олимпийский" вышел Евгений Донской, который в первом круге переиграл Михаила Кукушкина из Казахстана. Второй круг стал для него последним.Евгений встречался во втором своем матче с четвертым номером "посева" сербом Филипом Крайиновичем. Нельзя сказать, что Донской проиграл "в одну калитку", но в каждой из двух партий ему чего-то не хватало. Счет 7:6, 6:4 в пользу теннисиста из Сербии.