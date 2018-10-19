Летчики, управлявшие учебно-тренировочным самолетом Л-39 Альбатрос, упавшим накануне в Азовское море, по предварительным данным, погибли.

Летчики, управлявшие учебно-тренировочным самолетом Л-39 "Альбатрос", упавшим накануне в Азовское море, по предварительным данным, погибли, передает ТАСС.Как сообщили в комиссии Минобороны РФ по расследованию ЧП, официального подтверждения о гибели пилотов пока нет, тела летчиков еще не найдены.На месте крушения работают военные водолазы. Обнаружены обломки самолета и один парашют, на котором катапультировался один из пилотов. Летчика в нем не было. В ведомстве отметили, что с момента крушения Л-39 прошло уже много часов и так долго пилоты на плаву находиться не могли.О крушении самолета, выполнявшего плановый учебно-тренировочный полет, стало известно накануне, около 17:00.Л-39 упал в районе Должанской косы в 1,5 км от берега. Причиной крушения могла стать техническая неисправность. Самолет выполнял полет без боекомплекта.По данным источника, самолет Л-39 взлетал с аэродрома в Ейске, где находится Центр боевого применения и переучивания летного состава морской авиации Военно-морского флота России.Учебный реактивный самолет Л-39 "Альбатрос" был разработан в Чехословакии. Он совершил первый полет в 1968 году, а в 1972-м его выбрали основным учебно-тренировочным самолетом стран — участниц Организации Варшавского договора.