Лондон не будет предоставлять Москве данные о ходе расследования инцидента Солсбери до того, как российская сторона не ответит на поставленные ранее вопросы по этому делу.

Лондон не будет предоставлять Москве данные о ходе расследования инцидента Солсбери до того, как российская сторона не ответит на поставленные ранее вопросы по этому делу.Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировал посол Великобритании в России Лори Бристоу.Он подчеркнул, что британская сторона еще в марте 2018 года задала РФ ряд вопросов, касающихся применения нервно-паралитического газа в Солсбери и до сих пор ждёт ответа на них.Так дипломат ответил на вопрос, почему Соединенное Королевство не предоставляет Российской Федерации информацию, подтверждающую причастность двух российских граждан к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей в английском городе Солсбери.4 марта 2018 года там, в тяжелом состоянии были обнаружены бывший полковник ГРУ 66-летний Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия, накануне прилетевшая из Москвы повидать отца.Спустя некоторое время премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в парламенте, сообщила, что Скрипали были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России.В Москве отвергли эти обвинения, заявив, что химоружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химического оружия.Лондон назвал исполнителями покушения на Скрипалей российских граждан Александра Петрова и Руслана Боширова, являющихся, по утверждению британских спецслужб, агентами ГРУ.12 сентября президент РФ Владимир Путин сообщил на Восточном экономическом форуме, что российским властям известно, кем являются Петров и Боширов. По словам его, это гражданские лица. "Ничего там особенного и криминального нет", — резюмировал Путин и попросил Петрова и Боширова рассказать о себе в средствах массовой информации.13 сентября Петров и Боширов в интервью телеканалу Russia Today сообщили, что являются бизнесменами и ездили в Солсбери с туристическими целями. Они назвали бредом предположение о наличии у них отравляющего вещества "Новичок".Позднее СМИ проинформировали общественность о том, что под именами Р.Боширова и А.Петрова скрываются сотрудники ГРУ полковник Анатолий Чепига и военный врач Александр Мишкин.Пресса также сообщила, что английская полиция выявила третьего подозреваемого в причастности к отравлению Скрипалей — этот человек является гражданином РФ по имени Сергей Федотов.