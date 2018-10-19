Как повысить качество лечения детей и доступность медицинской помощи, решают в эти дни в Москве на съезде педиатров. В столице для обмена опытом собрались свыше тысячи специалистов лучших детских клиник. Как отметила детский эндокринолог, научный сотрудник Национального медцентра эндокринологии Минздрава РФ Мария Воронцова, будущее этой области – за цифровыми технологиями. В программе съезда - десятки дискуссий и мастер-классы.

Как повысить качество лечения детей и доступность медицинской помощи, решают в эти дни в Москве на съезде педиатров. В столице для обмена опытом собрались свыше тысячи специалистов лучших детских клиник. Как отметила детский эндокринолог, научный сотрудник Национального медцентра эндокринологии Минздрава РФ Мария Воронцова, будущее этой области – за цифровыми технологиями. В программе съезда — десятки дискуссий и мастер-классы.Неонатология, детская хирургия, кардиохирургия, эндокринология — все то, в чем столичные медики особенно преуспели за последние несколько лет, и чем готовы делиться со своими коллегами из регионов."Поставить диагноз — это тоже еще одна важная составляющая, а дальше задачи – как его вести, как выхаживать пациента, реализовать эти все задачи, которые ставятся сегодня перед педиатрами", — говорит заведующая кафедрой детских болезней лечебного факультета первого МГМУ имени Сеченова Наталья Геппе."В детском возрасте многие заболевания протекают под разными масками, — добавляет главный педиатр Департамента здравоохранения Москвы, главный врач детской городской клинической больницы имени Башляевой Исмаил Османов. — Здесь нужен мульти-дисциплинарный подход. И это — главная идея нашего съезда".Это ежегодный форум. На этот раз он совпал со 115-летним юбилеем Морозовской больницы, самой главной детской больницы в России. Настоящий храм науки и прикладной медицины. Может принимать до 80 тысяч детей ежегодно со всей страны. Специализация широчайшая — экстренная сердечно-сосудистая хирургия, трансплантация органов и тканей, включая пересадку костного мозга."Это борьба, прежде всего, с онкологией, онкогематологией, по которым показателям мы сейчас очень успешно развиваемся", — отмечает руководитель Центра репродуктивного здоровья детей подростков Морозовской детской городской клинической больницы Сергей Врублевский.Уже в ближайшем будущем многое будет решать цифровая медицина: это когда жалобы, симптомы и фотографии пораженных органов фиксируются в электронном формуляре. По ним врач сможет ставить диагноз и назначать лечение. Подробнее об этом — Мария Воронцова, детский эндокринолог, научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России: "Я считаю, что цифровые технологии будут полезны и применимы в любой области медицины. В первую очередь, это должно быть реализовано в педиатрии. Поскольку ответственность, которая лежит на враче, очень высока, за жизнь и здоровье маленьких пациентов. Поэтому должны быть однозначно системы поддержки принятия врачебного решения".Это разработки молодых врачей. Но светила отечественной медицины с ними полностью солидарны — за новыми технологиями будущее. "Реализовать ту идею, которую поставил перед нами мэр, — перевести здравоохранение Москвы на цифровую систему — это конкуренция доктору Google и доктору "Яндексу", — замечает генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева Минздрава России Александр Румянцев.Дополнительным стимулом для профессионального роста российских педиатров должно стать десятилетие детства, которое объявлено в нашей стране на государственном уровне, начиная с этого года. И одно из главных направлений — здоровье и безопасность детей.