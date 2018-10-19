Дмитрий Маликов показал поклонникам подросшего сына. Многочисленные почитали певца пришли в восторг.

Дмитрий Маликов показал поклонникам подросшего сына. Многочисленные почитали певца пришли в восторг.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Дмитрий опубликовал короткую видеозапись. В кадре артист сидит за роялем, рядом с ним в стульчике для кормления расположился его девятимесячный сын Марк.Артист знакомит наследника с миром музыки. Сначала он играет для малыша с известный фортепианный цикл Чайковского “Времена года”. После знаменитость сообщает Марку, что существует также духовная, джазовая и поп-музыка, однако сегодня он покажет ему “музыку жизни”. После этих слов Маликов начинает исполнять одну из самых известных дворовых песен – Мурку, которая у многих ассоциируется с уголовным миром и считается тюремным шлягером.Малыш с интересом наблюдает за отцом. Он играет с нотами и периодически бьет руками по клавишам.Поклонников очень позабавила публикация знаменитости. Она осыпали Маликова и его наследника комплиментами в комментариях."Игра в 4 руки! Браво маэстры!!!! Особенно выделяется маэстро в темном жилете!!!!Он так лихо расправляется с нотами и уже пытается диктовать старшему свои условия!!!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Дима.класс то что нужно! Передать и вложить опыт много вековой, который по видимому очень быстро забывается со сменой поколений...типо что то лучшее.Дима иди на тв", "Как мило 😊 теребит ноты и уже пытается играть,точно музыкальный малыш👍", – писали интернет-обыватели.Напомним, в этом году 48-летний Дмитрий Маликов снова стал отцом. В середине зимы в известном семействе с помощью суррогатной матери на свет появился сын Елены и Дмитрия, которого назвали Марком. Случившееся событие удивило, но обрадовало поклонников творчества Маликова.